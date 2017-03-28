В Сапожковском районе открыли ранее подтопленный мост

Во вторник, 28 марта, около села Ширино Сапожковского района открыли мост, который раньше был подтоплен. Об этом сообщила
Мост освободился в результате спада уровня воды в реке Пара.
«Жизнеобеспечение не нарушено», — говорится в сообщении.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Во вторник, 28 марта, около села Ширино Сапожковского района открыли мост, который раньше был подтоплен. Об этом сообщила
Мост освободился в результате спада уровня воды в реке Пара.
«Жизнеобеспечение не нарушено», — говорится в сообщении.
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В первую очередь электрические плиты различаются по типам: классические и стеклокерамические.