В Рязанской области подешевели огурцы и подорожали помидоры. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области заметно подешевели огурцы. Поднялась значительнее всего стоимость помидоров. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 27 марта, RZN.info предоставил Рязаньстат.
Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости ни одного из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- сосиски и сардельки — 271,16 рубля за килограмм;
- маргарин — 98,78 рубля за килограмм;
- сахар — 38,87 рубля за килограмм;
- вермишель — 41,18 рубля за килограмм;
- капусту — 12,87 рубля за килограмм;
- лук — 20,28 рубля за килограмм;
- водку — 541,57 рубля за литр;
- сливочное масло — 413,28 рубля за килограмм;
- творог — 229,21 рубля за килограмм;
- карамель — 191,42 рубля за килограмм;
- пастеризованное молоко — 38,41 рубля за литр;
- стерилизованное молоко — 58,51 рубля за литр;
- печенье — 107,82 рубля за килограмм;
- картофель — 14,61 рубля за килограмм;
- морковь — 17,34 рубля за килограмм.
По сравнению с ценами на 20 марта в Рязанской области наиболее заметно подорожали:
- помидоры — на 4,5% (до 129,91 рубля за килограмм);
- лук — на 3,5%;
- яблоки — на 2,3% (до 63,40 рубля за килограмм).
Снижение цен Рязаньстат зафиксировал, в частности, на следующие продукты:
- огурцы — на 5,7% (до 149,24 рубля за килограмм);
- макароны — на 1,3% (до 45,60 рубля за килограмм);
- пшено — на 1% (до 26,05 рублей за килограмм);
- курица — на 1% (до 113,77 рубля за килограмм).