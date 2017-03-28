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15:33, 28 марта 2017 168
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В Рязанской области подешевели огурцы и подорожали помидоры. Мониторинг цен

В Рязанской области подешевели огурцы и подорожали помидоры. Мониторинг цен

Фото: Pixabay.com

На прошедшей неделе в Рязанской области заметно подешевели огурцы. Поднялась значительнее всего стоимость помидоров. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 27 марта, RZN.info предоставил Рязаньстат.

Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости ни одного из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • сосиски и сардельки — 271,16 рубля за килограмм;
  • маргарин — 98,78 рубля за килограмм;
  • сахар — 38,87 рубля за килограмм;
  • вермишель — 41,18 рубля за килограмм;
  • капусту — 12,87 рубля за килограмм;
  • лук — 20,28 рубля за килограмм;
  • водку — 541,57 рубля за литр;
  • сливочное масло — 413,28 рубля за килограмм;
  • творог — 229,21 рубля за килограмм;
  • карамель — 191,42 рубля за килограмм;
  • пастеризованное молоко — 38,41 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко — 58,51 рубля за литр;
  • печенье — 107,82 рубля за килограмм;
  • картофель — 14,61 рубля за килограмм;
  • морковь — 17,34 рубля за килограмм.

По сравнению с ценами на 20 марта в Рязанской области наиболее заметно подорожали:

  • помидоры — на 4,5% (до 129,91 рубля за килограмм);
  • лук — на 3,5%;
  • яблоки — на 2,3% (до 63,40 рубля за килограмм).

Снижение цен Рязаньстат зафиксировал, в частности, на следующие продукты:

  • огурцы — на 5,7% (до 149,24 рубля за килограмм);
  • макароны — на 1,3% (до 45,60 рубля за килограмм);
  • пшено — на 1% (до 26,05 рублей за килограмм);
  • курица — на 1% (до 113,77 рубля за килограмм).

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