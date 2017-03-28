В Рязани установили первый контейнер для раздельного сбора мусора. Фото

В Рязани установили первый контейнер для раздельного сбора мусора. Бак для пластика и бумаги появился неделю назад во дворе дома № 37 корпус 1 по улице Горького.
Во вторник, 28 марта, инициатор установки контейнера Павел Баранчиков подчеркнул, что жильцы дома поддержали эту инициативу. Сам он является частым участником акций ЭРА по раздельному сбору мусора, поэтому решил установить контейнер на постоянной основе.
«Чтобы разместить контейнер нужно собрать мнение собственников всего многоквартирного дома, чтобы большая часть была согласна с раздельным сбором мусора. И подтвердить это в в письменном виде. Затем составить договор с компанией, которая будет вывозить сырье», — рассказала секретарь ЭРА Мария Кубенина.
Она отметила, что в Рязани сбором вторсырья занимается несколько компаний. По ее словам, со временем вывоз перерабатываемых отходов станет выгодным.
На установку контейнера жильцы потратили более десяти тысяч рублей, которые собрали с добровольных жертвующих, а в ближайшее время они планируют поставить контейнеры для железа и стекла.