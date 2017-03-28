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13:07, 28 марта 2017 63
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В Чучкове поймали разбивавших окна дачных воров

В Чучкове поймали разбивавших окна дачных воров

В Чучкове поймали дачных воров, которые проникали в дома через разбитые окна. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию заявили о трех хищениях, совершенных ночью. По ряду характерных признаков оперативники предположили, что к этим преступлениям причастны одни и те же злоумышленники.

Среди украденного были изделия из цветного металла — посуда и стройматериалы. Поэтому, объехав ближайшие пункты, полицейские нашли эти предметы, а затем выяснили, кто их принес.

После опроса местных жителей установили личности нарушителей, которыми оказались 20-летний житель поселка и его 13-летний приятель. Их разыскали, похищенное изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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Доктор должен быть добрым

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