В Чучкове поймали разбивавших окна дачных воров

В Чучкове поймали дачных воров, которые проникали в дома через разбитые окна. Об этом сообщила
В полицию заявили о трех хищениях, совершенных ночью. По ряду характерных признаков оперативники предположили, что к этим преступлениям причастны одни и те же злоумышленники.
Среди украденного были изделия из цветного металла — посуда и стройматериалы. Поэтому, объехав ближайшие пункты, полицейские нашли эти предметы, а затем выяснили, кто их принес.
После опроса местных жителей установили личности нарушителей, которыми оказались 20-летний житель поселка и его 13-летний приятель. Их разыскали, похищенное изъяли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.