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20:48, 28 марта 2017 55
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В аварии с КамАЗом на Южной окружной погиб человек — соцсети

В аварии с КамАЗом на Южной окружной погиб человек — соцсети

На Южной окружной SsangYong столкнулся с КамАЗом. Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей в Рязани».

Авария произошла вечером во вторник, 28 марта. По словам очевидцев, в ДТП погиб человек.

Официального подтверждения информации пока нет.

Фото Максим Федотов


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