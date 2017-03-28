На Южной окружной SsangYong столкнулся с КамАЗом. Об этом сообщили пользователи группы «
Авария произошла вечером во вторник, 28 марта. По словам очевидцев, в ДТП погиб человек.
Официального подтверждения информации пока нет.
Фото
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На Южной окружной SsangYong столкнулся с КамАЗом. Об этом сообщили пользователи группы «
Авария произошла вечером во вторник, 28 марта. По словам очевидцев, в ДТП погиб человек.
Официального подтверждения информации пока нет.
Фото
© RZN.info
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Презентация нового Hyundai Solaris проходила в субботу, 25 марта.