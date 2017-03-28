Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:23, 28 марта 2017 243
 0    0

Рязанский театр покажет в Луганске спектакль о послевоенном детстве

Рязанский театр покажет в Луганске спектакль о послевоенном детстве

Рязанский Театр для детей и молодежи примет участие в фестивале «Госпожа удача» в Луганске. Об этом сообщила директор луганского драмтеатра имени Луспекаева Галина Махайлюк-Филиппова в эфире ГТРК ЛНР.

По ее словам, рязанцы откроют фестиваль спектаклем «Детство 45-53: а завтра будет счастье». В постановке, включающей массовые сцены, примут участие и луганские артисты Махайлюк-Филиппова. Договоренность об этом уже есть.

Также на фестиваль, который начнется 20 апреля, приедут театры из Волгограда, Йошкар-Олы, Сургута.

Спектакль поставлен по одноименному сборнику воспоминаний под редакцией Людмилы Улицкой. «Мы задумали вспомнить о поколении тех, чье детство пришлось на конец войны, послевоенные годы 1945-1953», — говорится в его описании на сайте театра.

В свою очередь, луганский театр кукол в этом году примет участие в фестивале «Рязанские смотрины», сообщил Луганский информационный центр.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
13:23, 28 марта 2017
Рязанский театр покажет в Луганске спектакль о послевоенном детстве
13:19, 28 марта 2017
Лучшим рэпером Рязанской области признали «Черного Санту» из Сапожка. Видео
11:47, 28 марта 2017
Рязанские театры вновь отметили профессиональный праздник общим капустником
17:23, 27 марта 2017
Проект «Культурный экспресс» начался со Скопина
12:09, 27 марта 2017
В Рязани завершился тридцатый фестиваль современного танца «Черный кот». Фоторепортаж
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
Группа компаний «Регион 62» представила новый Hyundai Solaris

Группа компаний «Регион 62» представила новый Hyundai Solaris

Презентация нового Hyundai Solaris проходила в субботу, 25 марта.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 45 157
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 36 545
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 29 547
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 27 179
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
19:30, 26 марта 2017 20 347
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 18
Все новости
Голосования

Вы будете смотреть «Евровидение»?

Окончание опроса: 29.03.2017
Архив голосований
Форум