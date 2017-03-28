Рязанский театр покажет в Луганске спектакль о послевоенном детстве

Рязанский Театр для детей и молодежи примет участие в фестивале «Госпожа удача» в Луганске. Об этом сообщила директор луганского драмтеатра имени Луспекаева Галина Махайлюк-Филиппова в эфире
По ее словам, рязанцы откроют фестиваль спектаклем «Детство 45-53: а завтра будет счастье». В постановке, включающей массовые сцены, примут участие и луганские артисты Махайлюк-Филиппова. Договоренность об этом уже есть.
Также на фестиваль, который начнется 20 апреля, приедут театры из Волгограда, Йошкар-Олы, Сургута.
Спектакль поставлен по одноименному сборнику воспоминаний под редакцией Людмилы Улицкой. «Мы задумали вспомнить о поколении тех, чье детство пришлось на конец войны, послевоенные годы 1945-1953», — говорится в его описании на
В свою очередь, луганский театр кукол в этом году примет участие в фестивале «Рязанские смотрины», сообщил