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15:03, 28 марта 2017 228
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Рязанский бензин подорожал на 11 копеек за неделю

Рязанский бензин подорожал на 11 копеек за неделю

На прошедшей неделе в Рязанской области подорожал бензин. По данным Рязаньстата, средняя стоимость одного литра увеличилась на 11 копеек и на понедельник, 27 марта, составила 36,76 рубля.

Цены АИ-92 и АИ-95 выросли на такую же сумму — до 35,53 и 38,26 рубля соответственно. Литр дизельного топлива стоит 36 рублей 95 копеек — на копейку меньше, чем неделю назад.

Регион поднялся с 11-е на девятое место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанские АИ-92 и АИ-95 остались 12-ми. По дороговизне дизтоплива область вновь стала седьмой в округе.


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Доктор должен быть добрым

Доктор должен быть добрым

Медицинский центр «Добрый доктор», наверное, не зря носит такое название: внимательное отношение к пациентам здесь — стиль работы.

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