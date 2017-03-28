Рязанский бензин подорожал на 11 копеек за неделю

На прошедшей неделе в Рязанской области подорожал бензин. По данным Рязаньстата, средняя стоимость одного литра увеличилась на 11 копеек и на понедельник, 27 марта, составила 36,76 рубля.
Цены АИ-92 и АИ-95 выросли на такую же сумму — до 35,53 и 38,26 рубля соответственно. Литр дизельного топлива стоит 36 рублей 95 копеек — на копейку меньше, чем неделю назад.
Регион поднялся с 11-е на девятое место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанские АИ-92 и АИ-95 остались 12-ми. По дороговизне дизтоплива область вновь стала седьмой в округе.