Всемирный день театра в Рязани отметили традиционным общим капустником. Вечер, получивший название «Четыре комнаты за четвертой стеной…», прошел в Театре драмы 27 марта. Артисты посмеялись над собой, своей профессией и ее закулисьем — но с большой любовью, как подчеркнул председатель Рязанского отделения Союза театральных деятелей России Константин Кириллов.

Капустник, как и в предыдущие годы, собрал аншлаг. Пришедшие зрители, в частности, увидели сказку о проблемах рязанских театров с Кирилловым в роли Репы, услышали исповедь любвеобильного турка и песни о гастролях. Артисты шутили о надменных режиссерах и заносчивых коллегах, свадебных «халтурах», поездках по грунтовым и железным дорогам и многом другом.

Вечер организованный Рязанским отделением СТД собрал на одной сцене все четыре государственных рязанских театра. «Далеко не в каждом регионе театры отмечают свой праздник вместе. Кто-то празднует его „дома“ — на своей сцене, но мы считаем правильным собираться и делать одно общее дело», — отметил Константин Кириллов.

Праздник посетил врио губернатора Николай Любимов и другие первые лица города и области. Их выходы также вписали в сценарий. Так, зампредседателя правления Прио-Внешторгбанка Геннадий Дронов с шуруповертом в руках помог «монтировщикам» за 30 секунд разобрать и заново собрать все декорации.

Праздник посетил врио губернатора Николай Любимов и другие первые лица города и области

Дронов поздравил с праздником всех присутствующих и отдельно — ветеранов рязанского отделения Союза театральных деятелей России, вручил им цветы при этом зрители устроили настоящую овацию и в едином порыве аплодировали стоя. Банк выступил партнером мероприятия. По словам Константина Кириллова, Прио-Внешторгбанк не первое десятилетие поддерживает рязанское искусство и в том числе рязанское отделение Союза театральных деятелей. «Мы благодарны Прио-Внешторгбанку. Нас связывают очень давние отношения, банк давно поддерживает и рязанские театральные фестивали, и постановку спектаклей и капустники», — сказал он.

«Правильнее будет сказать, что это театры позволяют нам участвовать в их работе. Когда в 1989 году проходил первый фестиваль „Рязанские смотрины“, организаторы дали нам возможность присоединиться, и с тех пор завязалась наша дружба, — отметил Дронов. — Театр — это не элитарное искусство, а массовое, доступное широкому кругу людей. Он является неотъемлемой частью культурной жизни, и наше стремление помогать театральному делу понятно любому, кто думает не только о выгоде, но и о среде, в которой живет».