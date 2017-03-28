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11:43, 28 марта 2017 34
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Рязанец пробил колесо в яме на площади Димитрова. Видео

Рязанец пробил колесо в яме на площади Димитрова. Видео

Рязанец пробил колесо в яме на площади Димитрова. Видео в редакцию RZN.info прислали журналисты.

Инцидент произошел в понедельник, 28 марта, около вокзала «Рязань-2».

По словам водителя Datsun, он двигался со скорость 30 километров в час по улице Вокзальной в строну Московского шоссе и не заметил большую яму на дороге. На место он вызвал сотрудников ГИБДД, которые составили протокол о ДТП.

Водитель отметил, что шина поврежденного колеса не подлежит восстановлению.

Теперь он намерен обратиться в суд, чтобы возместить материальный ущерб с владельца дороги.


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Доктор должен быть добрым

Доктор должен быть добрым

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