Рязанцам предложили оценить реальный бюджет загородной покупки

Спецпроект RZN.info предложил оценить реальный бюджет загородной покупки. Для покупки необходимо сравнить бюджет будущей покупки с предложениями, который сейчас есть на рынке.
В сегменте земельных участков, домов и коттеджей (особенно, если речь идет о вторичном рынке) из-за уникальности абсолютного большинства объектов ценообразование носит весьма субъективный характер. Многие продавцы считают свой товар единственным и неповторимым и готовы держать далекую от рыночной цену годами, пока им срочно не понадобятся деньги, либо не найдется покупатель, готовый на многие жертвы ради этого дома или участка.
О выборе участка для дома, коттеджа или апартаментов читайте в обзоре спецпроекта RZN.info «