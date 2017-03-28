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17:26, 28 марта 2017 192
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Рязанцам предложили оценить реальный бюджет загородной покупки

Рязанцам предложили оценить реальный бюджет загородной покупки

Спецпроект RZN.info предложил оценить реальный бюджет загородной покупки. Для покупки необходимо сравнить бюджет будущей покупки с предложениями, который сейчас есть на рынке.

В сегменте земельных участков, домов и коттеджей (особенно, если речь идет о вторичном рынке) из-за уникальности абсолютного большинства объектов ценообразование носит весьма субъективный характер. Многие продавцы считают свой товар единственным и неповторимым и готовы держать далекую от рыночной цену годами, пока им срочно не понадобятся деньги, либо не найдется покупатель, готовый на многие жертвы ради этого дома или участка.

О выборе участка для дома, коттеджа или апартаментов читайте в обзоре спецпроекта RZN.info «Загородное жилье».


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