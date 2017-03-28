Любимов отреагировал на смертельную аварию в Луховицком районе. Об этом сообщила
После ДТП, в котором погибли трое рязанских подростков, врио губернатора поручил ужесточить контроль за перевозкой детей. Это касается образовательных учреждений, кружков, секций и других учреждений дополнительного образования, воспитанники которых участвуют в мероприятиях за пределами населенного пункта, в которых они расположены.
«За перевозкой детей должен быть установлен жесткий контроль, как со стороны руководителей учреждений, так и курирующих органов власти. Если это частные поездки, то родители должны давать письменные разрешения», — отметил Любимов.
Он поручил провести разъяснительные работы по организации поездок в другие регионы во всех спортивных учреждениях области.