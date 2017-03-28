Лучшим рэпером Рязанской области признали «Черного Санту» из Сапожка. Видео

В Рязани в третий раз выбрали лучших рэперов. В воскресение, 26 марта, Raz Dva Bar прошел третий фестиваль Ozon Free Mike.
Победителем в номинации «Лучший из лучших» стал bllack santa (Юрий Попов), открытием года стал рязанец Alex Mays (Александр Муреев). В качестве призов они получили бесплатные записи композиций в рязанских музыкальных рэп-студиях.
Судьями фестивали выступили известные рязанские рэперы Al Hammer (Алексей Егоров), Grem (Роман Ненахов) и другие исполнители.
Организаторы отметили, что третий фестиваль Free Mike проводили в последний раз: «Это был последний FREE MIKE — однако впереди новые проекты! Поэтому не прощаемся! Всем спасибо за участие, а также за судейство, сотрудничество или просто внимание».