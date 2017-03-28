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11:29, 28 марта 2017 178

Группа компаний «Регион 62» представила новый Hyundai Solaris

Группа компаний «Регион 62» представила новый Hyundai Solaris

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

В субботу 25 марта группа компаний «Регион 62» представила новый Hyundai Solaris. Презентация прошла в автосалоне «Hyundai» на Куйбышевском шоссе.

«Мы представляем сегодня абсолютно новый Hyundai Solaris. Подчеркиваю, что это не рестайлинг, это абсолютно новая модель полностью переработанная», — отметил руководитель ГК «Регион 62» Илья Сурненков.

На презентации все желающие могли внимательно рассмотреть новый автомобиль, познакомиться с его особенностями, пройти тест-драйв. Помимо этого для гостей была организована большая развлекательная программа, фуршет, розыгрыш призов.

Более подробную информацию читайте в разделе «Публикации».


Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

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38 минут назад
Группа компаний «Регион 62» представила новый Hyundai Solaris

Группа компаний «Регион 62» представила новый Hyundai Solaris

Презентация нового Hyundai Solaris проходила в субботу, 25 марта.

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