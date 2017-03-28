Группа компаний «Регион 62» представила новый Hyundai Solaris

В субботу 25 марта группа компаний «
«Мы представляем сегодня абсолютно новый Hyundai Solaris. Подчеркиваю, что это не рестайлинг, это абсолютно новая модель полностью переработанная», — отметил руководитель ГК «Регион 62» Илья Сурненков.
На презентации все желающие могли внимательно рассмотреть новый автомобиль, познакомиться с его особенностями, пройти тест-драйв. Помимо этого для гостей была организована большая развлекательная программа, фуршет, розыгрыш призов.
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