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17:23, 28 марта 2017 172
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Делу время. Крупного рязанского производителя мяса оштрафовали на 445 тысяч

Делу время. Крупного рязанского производителя мяса оштрафовали на 445 тысяч

Крупного рязанского производителя мяса привлекли к административной ответственности за несвоевременную уплату штрафа. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В сентябре 2016 года провели внеплановую выездную проверку убойного пункта ООО ТПК «Синергия», по результатам которой предприятие привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарного законодательства и оштрафовали на 215 тысяч рублей.

Однако «в установленные для добровольной уплаты сроки постановления Управления не были исполнены».

В результате неоплаченные постановления направили приставам для взыскания суммы с предприятия в принудительном порядке. В отношении него также составили протоколы о правонарушении, которые направили в суд.

В марте 2017 года ООО ТПК «Синергия» признали виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали его еще на 230 тысяч рублей.

В итоге из-за несвоевременной уплаты штрафов предприятие должно будет заплатить 445 тысяч.


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