Делу время. Крупного рязанского производителя мяса оштрафовали на 445 тысяч

Крупного рязанского производителя мяса привлекли к административной ответственности за несвоевременную уплату штрафа. Об этом сообщила
В сентябре 2016 года провели внеплановую выездную проверку убойного пункта ООО ТПК «Синергия», по результатам которой предприятие привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарного законодательства и оштрафовали на 215 тысяч рублей.
Однако «в установленные для добровольной уплаты сроки постановления Управления не были исполнены».
В результате неоплаченные постановления направили приставам для взыскания суммы с предприятия в принудительном порядке. В отношении него также составили протоколы о правонарушении, которые направили в суд.
В марте 2017 года ООО ТПК «Синергия» признали виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали его еще на 230 тысяч рублей.
В итоге из-за несвоевременной уплаты штрафов предприятие должно будет заплатить 445 тысяч.