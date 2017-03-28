Адвокат Худавердиева обжалует его арест. Видео

Адвокат водителя «ГАЗели», попавшего в ДТП под Луховицами, Сахиба Худавердиева обжалует его арест. Об этом защитник Андрей Дудин заявил в понедельник, 28 марта, в эфире ГТРК «Ока».
«Есть основания говорить о его полной непричастности исходя из того, что ДТП произошло на полосе движения, по которой ехал мой подзащитный», — заявил Дудин.
В понедельник, 27 марта, Луховицкий суд арестовал
В отношении мужчин следственным отделом ОМВД России по Луховицкому району
При этом отец Худавердиева не согласен с обвинением сына. «Нет никаких доказательств, что он за рулем уснул, его никто не видел. Он не признавался в этом», — заявил мужчина.
Сторона защиты тренера Руслана Богданова комментировать решение суда отказалась.
Замдиректора ДЮСШ «Сокол», воспитанниками которой были погибшие подростки, Александр Метченко подчеркнул, что произошедшее — это роковой случай. «У нас на соревнования приезжают на своих машинах с родителями и тренерами», — сказал он.
Напомним, в субботу, 25 марта, на 143 километре трассы М-5 легковой автомобиль Renault