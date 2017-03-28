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10:28, 28 марта 2017 923
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Адвокат Худавердиева обжалует его арест. Видео

Адвокат Худавердиева обжалует его арест. Видео

Адвокат водителя «ГАЗели», попавшего в ДТП под Луховицами, Сахиба Худавердиева обжалует его арест. Об этом защитник Андрей Дудин заявил в понедельник, 28 марта, в эфире ГТРК «Ока».

«Есть основания говорить о его полной непричастности исходя из того, что ДТП произошло на полосе движения, по которой ехал мой подзащитный», — заявил Дудин.

В понедельник, 27 марта, Луховицкий суд арестовал водителя «ГАЗели» и тренера погибших рязанских подростков.

В отношении мужчин следственным отделом ОМВД России по Луховицкому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

При этом отец Худавердиева не согласен с обвинением сына. «Нет никаких доказательств, что он за рулем уснул, его никто не видел. Он не признавался в этом», — заявил мужчина.

Сторона защиты тренера Руслана Богданова комментировать решение суда отказалась.

Замдиректора ДЮСШ «Сокол», воспитанниками которой были погибшие подростки, Александр Метченко подчеркнул, что произошедшее — это роковой случай. «У нас на соревнования приезжают на своих машинах с родителями и тренерами», — сказал он.

Напомним, в субботу, 25 марта, на 143 километре трассы М-5 легковой автомобиль Renault столкнулся с «ГАЗелью» По предварительным данным, водитель грузовой машины выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли трое детей 12 и 13 лет, которых на показательные выступления вез тренер. Еще один мальчик 13 лет госпитализирован. Водитель «ГАЗели» не пострадал.


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