За неделю шесть человек пострадали на пожарах в Рязанской области

За неделю, 20-26 марта, шесть человек пострадали на пожарах в Рязанской области. Об этом сообщила
Всего спасатели потушили 14 пожаров, огонь уничтожил 14 строений и один автомобиль.
22 марта горело в складское помещение на улице Новой в поселке Некрасово Михайловского района. Угарным газом отравился 27-летний мужчина, его госпитализировали.
23 марта во время пожара в жилом доме на улице Морозовка в селе Старобокино Сараевского района
24 марта горел жилой дом на улице Почтовой в селе Можары Сараевского района. Во время происшествия
26 марта во время пожара в доме в селе Кобяково Сасовского района
К ликвидации последствий ДТП спасательные формирования привлекались один раз. На водоемах области происшествий не зарегистрировано. На тушение травы пожарные выезжали 59 раз.