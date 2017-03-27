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13:20, 27 марта 2017 329
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За неделю шесть человек пострадали на пожарах в Рязанской области

За неделю шесть человек пострадали на пожарах в Рязанской области

За неделю, 20-26 марта, шесть человек пострадали на пожарах в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего спасатели потушили 14 пожаров, огонь уничтожил 14 строений и один автомобиль.

22 марта горело в складское помещение на улице Новой в поселке Некрасово Михайловского района. Угарным газом отравился 27-летний мужчина, его госпитализировали.

23 марта во время пожара в жилом доме на улице Морозовка в селе Старобокино Сараевского района погиб 30-летний хозяин дома и его трехлетний сын.

24 марта горел жилой дом на улице Почтовой в селе Можары Сараевского района. Во время происшествия погиб 67-летний мужчина.

26 марта во время пожара в доме в селе Кобяково Сасовского района пострадали 29-летняя женщина 24-летний мужчина. С ожогами третьей степени их доставили в больницу.

К ликвидации последствий ДТП спасательные формирования привлекались один раз. На водоемах области происшествий не зарегистрировано. На тушение травы пожарные выезжали 59 раз.


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3 часа назад
Застройщик повышенной надежности

Застройщик повышенной надежности

Ведущие девелоперы рязанского региона все активнее делают ставку не на краткосрочные проекты, а на комплексную застройку крупных микрорайонов.

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