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13:21, 27 марта 2017 385
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В Скопине из незаконного производства слабоалкогольных напитков изъяли семь тысяч литров спирта. Видео

В Скопине из незаконного производства слабоалкогольных напитков изъяли семь тысяч литров спирта. Видео

В Скопине из незаконного производства слабоалкогольных напитков изъяли семь тысяч литров спирта. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские обнаружили, что в помещении фирмы вместо безалкогольных напитков изготавливают слабоалкогольные. Там же продукцию разливали в полуторалитровые бутылки.

У владельцев не было документов на производство алкоголя. Кроме того, 53-летний руководитель фирмы уклонялся от уплаты налогов за свою деятельность.

Полицейские изъяли три тысячи литров готовой продукции, семь тысяч литров спирта, бутылки, пробки, этикетки, производственную линию и другое технологическое оборудование и материал. Продукцию передали в «Росспиртпром», ее образцы направили на исследование.

По факту незаконного производства возбудили уголовное дело по части 2 статьи 14.17 КоАП РФ, по которой грозит штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией оборудования и продукции. Также в действиях злоумышленников устанавливаются признаки незаконного предпринимательства.


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3 часа назад
Застройщик повышенной надежности

Застройщик повышенной надежности

Ведущие девелоперы рязанского региона все активнее делают ставку не на краткосрочные проекты, а на комплексную застройку крупных микрорайонов.

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