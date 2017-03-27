В Скопине из незаконного производства слабоалкогольных напитков изъяли семь тысяч литров спирта. Видео

В Скопине из незаконного производства слабоалкогольных напитков изъяли семь тысяч литров спирта. Об этом сообщила
Полицейские обнаружили, что в помещении фирмы вместо безалкогольных напитков изготавливают слабоалкогольные. Там же продукцию разливали в полуторалитровые бутылки.
У владельцев не было документов на производство алкоголя. Кроме того, 53-летний руководитель фирмы уклонялся от уплаты налогов за свою деятельность.
Полицейские изъяли три тысячи литров готовой продукции, семь тысяч литров спирта, бутылки, пробки, этикетки, производственную линию и другое технологическое оборудование и материал. Продукцию передали в «Росспиртпром», ее образцы направили на исследование.
По факту незаконного производства возбудили уголовное дело по части 2 статьи 14.17 КоАП РФ, по которой грозит штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией оборудования и продукции. Также в действиях злоумышленников устанавливаются признаки незаконного предпринимательства.