В понедельник на улице Тимакова отключат холодную воду. Об этом сообщили на
В связи с ремонтными работами воды не будет с 09:30 до 15:00 по следующим адресам:
- улица Тимакова дом №12 корпус 1.
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В понедельник на улице Тимакова отключат холодную воду. Об этом сообщили на
В связи с ремонтными работами воды не будет с 09:30 до 15:00 по следующим адресам:
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Ведущие девелоперы рязанского региона все активнее делают ставку не на краткосрочные проекты, а на комплексную застройку крупных микрорайонов.