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11:42, 27 марта 2017 223
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В понедельник на улице Тимакова отключат холодную воду

В понедельник на улице Тимакова отключат холодную воду

В понедельник на улице Тимакова отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В связи с ремонтными работами воды не будет с 09:30 до 15:00 по следующим адресам:

  • улица Тимакова дом №12 корпус 1.

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1 час назад
Застройщик повышенной надежности

Застройщик повышенной надежности

Ведущие девелоперы рязанского региона все активнее делают ставку не на краткосрочные проекты, а на комплексную застройку крупных микрорайонов.

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