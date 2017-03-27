В Международный день театра Любимов пожелал рязанцам вдохновения и аншлагов

В Международный день театра, 27 марта, врио рязанского губернатора Николай Любимов пожелал работникам всех театральных профессий вдохновения и аншлагов. Поздравление опубликовали на
По словам Любимова, этот праздник отмечают не только работники театра, но и его поклонники, неравнодушные зрители, для которых каждый новый спектакль — большое событие.
«В театрах Рязанской области работают талантливые актеры, режиссеры, драматурги, настоящие мастера своего дела… Спектакли профессиональных и любительских коллективов региона пользуются заслуженной популярностью и на российских сценических площадках, и за пределами нашей страны», — отметил врио губернатора.
Он также выразил надежду, что рязанские зрители будут радоваться интересным премьерам, получать яркие эмоции и заряжаться оптимизмом и пожелал театралам реализации творческих планов, новых идей и проектов, мира и добра.