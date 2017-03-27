Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:33, 27 марта 2017 2 214
 1    0

Унесший жизни трех рязанских подростков водитель рассказал свою версию трагедии

Унесший жизни трех рязанских подростков водитель рассказал свою версию трагедии

Водитель «ГАЗели» Сахиб Худавердиев, врезавшийся в Renault, на котором ехали подростки из Рязани, рассказал свою версию трагедии. Он работал в рязанской фирме и ехал с пустым кузовом после разгрузки товара, пишет «Московский комсомолец».

По словам Худавердиева, неожиданно на его полосу выехал автомобиль, и «он был вынужден уйти на другую полосу движения, а затем вернулся на свою, где и произошло столкновение с „Рено“».

Ранее очевидцы аварии предположили, что водитель «ГАЗели» просто заснул за рулем.

«Родные Худавердиева не верят в это. По их словам, он всегда отличался отменным здоровьем, у него была только астма. Занимался спортом, за рулем около трех лет. В компанию устроился водителем около месяца, но о перегрузках в работе родные от него не слышали», — говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла утром 25 марта, на 143 километре трассы М-5. В результате ДТП погибли трое детей 12 и 13 лет, которых на показательные выступления вез тренер. Еще один мальчик 13 лет госпитализирован.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:54, 27 марта 2017
Шиловца приговорили к 14 годам тюрьмы за изнасилование и убийство знакомой
11:33, 27 марта 2017
Унесший жизни трех рязанских подростков водитель рассказал свою версию трагедии
10:17, 27 марта 2017
Во вторник сжегшему жену рязанцу огласят приговор
8:33, 27 марта 2017
О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 25-26 марта
22:06, 26 марта 2017
На улице Октябрьской столкнулись «Киа» и ВАЗ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Застройщик повышенной надежности

Застройщик повышенной надежности

Ведущие девелоперы рязанского региона все активнее делают ставку не на краткосрочные проекты, а на комплексную застройку крупных микрорайонов.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 44 293
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 36 029
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 28 966
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 26 365
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
14:49, 24 марта 2017 18 272
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 5
Все новости
Голосования

Вы будете смотреть «Евровидение»?

Окончание опроса: 29.03.2017
Архив голосований
Форум