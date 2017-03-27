Унесший жизни трех рязанских подростков водитель рассказал свою версию трагедии

Водитель «ГАЗели» Сахиб Худавердиев, врезавшийся в Renault, на котором ехали подростки из Рязани, рассказал свою версию трагедии. Он работал в рязанской фирме и ехал с пустым кузовом после разгрузки товара, пишет «
По словам Худавердиева, неожиданно на его полосу выехал автомобиль, и «он был вынужден уйти на другую полосу движения, а затем вернулся на свою, где и произошло столкновение с „Рено“».
Ранее очевидцы аварии предположили, что водитель «ГАЗели» просто заснул за рулем.
«Родные Худавердиева не верят в это. По их словам, он всегда отличался отменным здоровьем, у него была только астма. Занимался спортом, за рулем около трех лет. В компанию устроился водителем около месяца, но о перегрузках в работе родные от него не слышали», — говорится в сообщении.
Напомним,