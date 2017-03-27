Следователи начали проверку по факту обнаружения трех трупов в рязанском гараже

Днем 26 марта 2017 года в одном из гаражей, расположенных на ул. Полевая г. Рязани, обнаружены трупы хозяина гаража и двух его знакомых без признаков, указывающих на криминальный характер наступления смерти.
По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной гибели мужчин могло стать отравление угарным газом. Личности погибших установлены. Все они жители г. Рязани и Рязанской области, 1989 года рождения.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин, повлекших наступление смерти людей, и предшествующих этому событий. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.