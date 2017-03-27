Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:26, 27 марта 2017 130
 0    0

Следователи начали проверку по факту обнаружения трех трупов в рязанском гараже

Следователи начали проверку по факту обнаружения трех трупов в рязанском гараже

Днем 26 марта 2017 года в одном из гаражей, расположенных на ул. Полевая г. Рязани, обнаружены трупы хозяина гаража и двух его знакомых без признаков, указывающих на криминальный характер наступления смерти.

По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной гибели мужчин могло стать отравление угарным газом. Личности погибших установлены. Все они жители г. Рязани и Рязанской области, 1989 года рождения.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин, повлекших наступление смерти людей, и предшествующих этому событий. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
14:26, 27 марта 2017
Следователи начали проверку по факту обнаружения трех трупов в рязанском гараже
13:21, 27 марта 2017
В Скопине из незаконного производства слабоалкогольных напитков изъяли семь тысяч литров спирта. Видео
13:20, 27 марта 2017
За неделю шесть человек пострадали на пожарах в Рязанской области
12:57, 27 марта 2017
Рязанке грозит крупный штраф за неоднократную продажу алкоголя подросткам
12:26, 27 марта 2017
Следователи начали проверку по факту гибели молодой женщины в Ряжске
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Труженики городских улиц. Прошлое и настоящее рязанского троллейбуса

Труженики городских улиц. Прошлое и настоящее рязанского троллейбуса 5

По данным сайта МУП УРТ ежедневно троллейбусами в Рязани пользуются около 70 тысяч человек.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 44 331
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 36 088
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 29 113
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 26 621
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
14:49, 24 марта 2017 18 492
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 5
Все новости
Голосования

Вы будете смотреть «Евровидение»?

Окончание опроса: 29.03.2017
Архив голосований
Форум