Рязанцев пригласили на фотовыставку «Космос наш». Новая экспозиция посвящена первооткрывателям космоса.
На выставке будут представлены черно-белые фотографии легендарных покорителей космоса: Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и многих других.
Также 15 апреля пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню космонавтики, оно начнется в 13.00. На нем директор астрономической обсерватории РГУ имени Есенина Андрей Муртазов расскажет о современных спутниках и новых технологиях, применяемых в создании аппаратов для изучения космических явлений и тел, приведет интересные факты из истории открытия космоса и советской космонавтики. Участники встречи, задавшие самые интересные вопросы ученому, получат памятные подарки.
Кроем того, на территории выставки с 1 апреля по 31 мая будут транслироваться документальные фильмы телеканала «Наука» из цикла «Год на орбите». Фильм расскажет об устройстве самой необычной в мире научной лаборатории, о том, что поможет человечеству подготовиться к полетам на Марс, об экспериментах в невесомости и космическом быте.
Фотовыставка «Космос наш» будет работать в ТРЦ «М5 Молл» в помещении у входа № 6 с 29 марта по 31 мая. Посмотреть фильмы можно в будние дни с 18:00 до 22:00; в выходные дни с 12:00 до 22:00.