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9:11, 27 марта 2017 336

Петр Мамонов впервые выступит в Рязани

Петр Мамонов впервые выступит в Рязани

В четверг, 27 апреля, на сцене Рязанского театра кукол впервые выступит легендарный русский рок-музыкант, актер, поэт — Петр Мамонов .

В программе вечера:

  • разговор со зрителем;
  • о музыке, о кино, о театре, о литературе;
  • о жизни;
  • песни и стихи;
  • разговор думающего с думающим.

«Петр Мамонов расширяет рамки восприятия каждого из искусств, за которые берется: музыка („Звуки Му“), литература („Птица Зу“, „Закорючки“), кино („Такси блюз“, „Остров“, „Царь“, „Шапито-шоу“), театр („Шоколадный Пушкин“, „Дед Петр и зайцы“). Он — артист, опередивший будущее. Настоящий новатор», — отметили организаторы концерта.

Начало выступления в 19:00. Билеты можно приобрести в кассах города и на сайте. Телефон для справок: 70-50-00.

Также проводится розыгрыш билетов в группе «ВКонтакте».


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