Петр Мамонов впервые выступит в Рязани

В четверг, 27 апреля, на сцене Рязанского театра кукол впервые выступит легендарный русский рок-музыкант, актер, поэт — Петр Мамонов .
В программе вечера:
- разговор со зрителем;
- о музыке, о кино, о театре, о литературе;
- о жизни;
- песни и стихи;
- разговор думающего с думающим.
«Петр Мамонов расширяет рамки восприятия каждого из искусств, за которые берется: музыка („Звуки Му“), литература („Птица Зу“, „Закорючки“), кино („Такси блюз“, „Остров“, „Царь“, „Шапито-шоу“), театр („Шоколадный Пушкин“, „Дед Петр и зайцы“). Он — артист, опередивший будущее. Настоящий новатор», — отметили организаторы концерта.
Начало выступления в 19:00. Билеты можно приобрести в кассах города и на
Также проводится розыгрыш билетов в группе «