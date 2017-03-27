О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 25-26 марта

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В минувшие выходные в Рязани и области произошло много событий. Пришло время вспомнить основные из них.
Уикенд запомнился страшной аварией. В субботу в Луховицком районе «ГАЗель» врезалась в Renault. В легковом автомобиле на соревнования в Воскресенск ехали четверо подростков-боксеров и их тренер. Трое детей погибли, один попал в больницу. Личности погибших установили.
Водитель «ГАЗели» отделался синяками. По словам очевидцев, он уснул за рулем. Обоих водителей задержали. С места трагедии опубликовали фото и видео.
После гибели детей возбудили уголовное дело. Его расследование взял под личный контроль прокурор Московской области.
В этот же день в ДС «Олимпийский» прошел первый международный турнир по смешанным единоборствам «Битва за Рязань». На него в качестве почетных гостей приезжали Александр Поветкин и Роман Зенцов. Зрители увидели схватки Николая Савилова со знаменитым американским боксером Джеффом Монсоном.
В Рязани также прошел юбилейный фестиваль современного танца «Черный кот». Гран-при получил коллектив из Санкт-Петербурга «Стиль».
Кроме того, в эти выходные выбрали обладателей кубка Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки по бодибилдингу и фитнес-бикини.
В субботу желающие приняли участие в экологической акции «Час Земли», а в воскресенье выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами.