«Новаторство в массы несут только энтузиасты». Гендиректор компании «Красная площадь» рассказал о архитектуре будущего

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Сергей Биричевский, генеральный директор компании «Красная площадь» называет себя энтузиастом. Он убежден, что качество и красота в строительстве должны идти «рука об руку», поэтому вот уже 18 лет Сергей Биричевский доказывает строителям и заказчикам, что дома могут быть не просто «крышей над головой», а настоящим произведением искусства.
Как итог, уверен Сергей Биричевский, подход к проектированию и строительству частных и многоквартирных домов в Рязани стал меняться, уже сейчас многие из них можно назвать «особенными». За почти два десятка лет работы изменилась компания «Красная площадь». Она смогла объединить профессиональных архитекторов, проектировщиков и дизайнеров.
А совсем недавно офис «Красной площади» переехал на улицу Есенина. Там журналист RZN.info встретился с Сергеем Биричевским, чтобы узнать, почему он сам переехал в частный дом, и какие дома считает самыми красивыми в Рязани, и за какими тенденциями в строительстве будущее.
Полный текст интервью читайте в разделе «Публикации».