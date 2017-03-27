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13:45, 27 марта 2017 240

«Новаторство в массы несут только энтузиасты». Гендиректор компании «Красная площадь» рассказал о архитектуре будущего

«Новаторство в массы несут только энтузиасты». Гендиректор компании «Красная площадь» рассказал о архитектуре будущего

Сергей Биричевский, генеральный директор компании «Красная площадь» называет себя энтузиастом. Он убежден, что качество и красота в строительстве должны идти «рука об руку», поэтому вот уже 18 лет Сергей Биричевский доказывает строителям и заказчикам, что дома могут быть не просто «крышей над головой», а настоящим произведением искусства.

Как итог, уверен Сергей Биричевский, подход к проектированию и строительству частных и многоквартирных домов в Рязани стал меняться, уже сейчас многие из них можно назвать «особенными». За почти два десятка лет работы изменилась компания «Красная площадь». Она смогла объединить профессиональных архитекторов, проектировщиков и дизайнеров.

А совсем недавно офис «Красной площади» переехал на улицу Есенина. Там журналист RZN.info встретился с Сергеем Биричевским, чтобы узнать, почему он сам переехал в частный дом, и какие дома считает самыми красивыми в Рязани, и за какими тенденциями в строительстве будущее.

Полный текст интервью читайте в разделе «Публикации».


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3 часа назад
Застройщик повышенной надежности

Застройщик повышенной надежности

Ведущие девелоперы рязанского региона все активнее делают ставку не на краткосрочные проекты, а на комплексную застройку крупных микрорайонов.

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