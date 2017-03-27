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9:30, 27 марта 2017 258
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На Московском шоссе легковушка на высокой скорости проехала на красный и врезалась в «ГАЗель». Видео

На Московском шоссе легковушка на высокой скорости проехала на красный и врезалась в «ГАЗель». Видео

На Московском шоссе легковушка на высокой скорости проехала на красный и врезалась в «ГАЗель». Соответствующее видео появилось в группе «Дороги Рязани» «Вконтакте».

Инцидент произошел в субботу, 25 марта, на пересечении Московского шоссе и улицы Западной. Водитель иномарки, следуя в сторону площади Победы, на полной скорости проехал на «красный» сигнал светофора и врезался в «ГАЗель», которая поворачивала с Западной улицы. Легковушка получила серьезные механические повреждения.

Обстоятельства аварии уточняются.


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