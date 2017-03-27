На Московском шоссе легковушка на высокой скорости проехала на красный и врезалась в «ГАЗель». Видео

На Московском шоссе легковушка на высокой скорости проехала на красный и врезалась в «ГАЗель». Соответствующее видео появилось в группе «Дороги Рязани» «Вконтакте».
Инцидент произошел в субботу, 25 марта, на пересечении Московского шоссе и улицы Западной. Водитель иномарки, следуя в сторону площади Победы, на полной скорости проехал на «красный» сигнал светофора и врезался в «ГАЗель», которая поворачивала с Западной улицы. Легковушка получила серьезные механические повреждения.
Обстоятельства аварии уточняются.