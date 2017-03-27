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16:04, 27 марта 2017 270

Компания «Рязаньгоргаз» напомнила о правилах безопасного использования природного газа

Компания «Рязаньгоргаз» напомнила о правилах безопасного использования природного газа

Весной и особенно во время сезонного подъема воды в водоемах особую опасность представляют подземные газопроводы: в местах неравномерного оттаивания грунта и затопления на газопроводы воздействуют дополнительные нагрузки, что может вызвать повреждения сварных соединений стальных труб. Из поврежденных газопроводов газ может проникать через грунт и подземные инженерные коммуникации в жилые здания, помещения, что приводит к загазованности и при появлении открытого огня — к взрыву и пожару.

Большую помощь в своевременном выявлении повреждения газопроводов и загазованности помещения могут оказать жители города. Признаками повреждения подземных газопроводов — это наличие запаха газа на улице, образование пузырьков на воде, запах газа около колодцев, в подвалах, помещениях первых этажей.

Газовики напоминают рязанцам, что при обнаружении запаха газа нельзя зажигать огонь, также запрещено включать и выключать электроосвещение и электроприборы, при этом необходимо проветрить помещения и немедленно сообщить об утечке в аварийную службу АО «Рязаньгоргаз» по телефону 04 или 104 с номера любого оператора сотовой связи.

Весной при резких колебаниях температуры воздуха ухудшается тяга в дымоходах. В этот период особенно важно систематически вентилировать помещения, не оставлять без присмотра работающее газовое оборудование, перед каждым включением газового водонагревателя или газового котла проверять тягу. При отсутствии тяги пользоваться газовым оборудованием категорически запрещается.


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