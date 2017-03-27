Эксперты назвали смену губернатора шансом для Булекова

Смена губернатора открыла новые перспективы перед рязанским мэром Олегом Булековым, заявили в Центре информационных коммуникаций «
Также Булекову не грозит частое в таких ситуациях увольнение. «Врио губернатора Николай Любимов пока демонстративно опирается на кадры своего предшественника и даже привлек его самого в качестве советника. Более того, складывается впечатление, что у нового главы просто нет своей команды, — отметили в центре. — [Булеков] получает шанс доказать Николаю Любимову свою эффективность и полезность на занимаемом посту и, вполне возможно, претендовать на большее».
Сейчас мэр Рязани «устойчив как никогда», заключили эксперты: «Новый губернатор публично дал хорошую оценку работе городской администрации. Олег Булеков на всех мероприятиях сопровождает Николая Любимова и стоит рядом с ним ближе, чем вице-губернатор».
В национальном рейтинге мэров за январь-март рязанец занял 30-е место из 88, между коллегами из Челябинска и Магнитогорска. По итогам 2016 года он