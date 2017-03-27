Четверых мужчин осудили за неумышленное убийство рязанца

Четверых мужчин осудили за причинение тяжкого вреда здоровью рязанца, которое повлекло за собой смерть. Об этом сообщила пресс-служба Спасского районного суда.
Известно, что осенью 2015 года пострадавший пригласил своего соседа и троих его рабочих, заливавших фундамент гаража, «выпить за знакомство».
Во время застолья потерпевший стал оскорблять присутствующих, которые в ответ избили его и отвели в спальню. После этого злоумышленники замыли следы крови на кухне.
На следующий день от полученных телесных повреждений мужчина скончался. Хозяин дома вместе с рабочими, обнаружив, что потерпевший мертв, ночью вывезли труп на окраину села, где вытащили его из автомобиля и скрылись с места происшествия.
Подсудимые вину в совершении преступления признали частично и неоднократно в ходе судебного разбирательства меняли показания.
Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Двоих рабочих приговорили к 11 годам 6 месяцам лишения свободы, еще одного — к 11 годам 8 месяцам, а хозяина дома — к 12 годам. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд разрешил гражданские иски потерпевшей о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.