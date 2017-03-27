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15:33, 27 марта 2017 468
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Четверых мужчин осудили за неумышленное убийство рязанца

Четверых мужчин осудили за неумышленное убийство рязанца

Четверых мужчин осудили за причинение тяжкого вреда здоровью рязанца, которое повлекло за собой смерть. Об этом сообщила пресс-служба Спасского районного суда.

Известно, что осенью 2015 года пострадавший пригласил своего соседа и троих его рабочих, заливавших фундамент гаража, «выпить за знакомство».

Во время застолья потерпевший стал оскорблять присутствующих, которые в ответ избили его и отвели в спальню. После этого злоумышленники замыли следы крови на кухне.

На следующий день от полученных телесных повреждений мужчина скончался. Хозяин дома вместе с рабочими, обнаружив, что потерпевший мертв, ночью вывезли труп на окраину села, где вытащили его из автомобиля и скрылись с места происшествия.

Подсудимые вину в совершении преступления признали частично и неоднократно в ходе судебного разбирательства меняли показания.

Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Двоих рабочих приговорили к 11 годам 6 месяцам лишения свободы, еще одного — к 11 годам 8 месяцам, а хозяина дома — к 12 годам. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд разрешил гражданские иски потерпевшей о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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