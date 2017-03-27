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12:24, 27 марта 2017 221
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Булеков и Фролов приподнялись в медиарейтинге ЦФО

Булеков и Фролов приподнялись в медиарейтинге ЦФО

Рязанский мэр Олег Булеков по итогам февраля занял пятое место в медиарейтинге девяти руководителей столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия». Глава города Владислав Фролов — 12-е из 15. За месяц оба поднялись на одну строчку.

Лидером среди сити-менеджеров оказался туляк Евгений Авилов, последнее девятое место вновь досталось Виктору Емецу, руководящему костромской администрацией. Список градоначальников возглавляет Владимир Слепцов из Ярославля, замкнул его тамбовский глава Дмитрий Алехин.

Рейтинг формируют на основе упоминаний в СМИ. При этом учитывают тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. Медиаиндекс Булекова в феврале составил 1 280,7 (+443,7 к январскому уровню), Фролова — 277 (-29,1). У лидеров Авилова и Слепцова — соответственно 3 403 и 3 792,1.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 39,4 тысячи СМИ.


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1 час назад
Застройщик повышенной надежности

Застройщик повышенной надежности

Ведущие девелоперы рязанского региона все активнее делают ставку не на краткосрочные проекты, а на комплексную застройку крупных микрорайонов.

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