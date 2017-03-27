Булеков и Фролов приподнялись в медиарейтинге ЦФО

Рязанский мэр Олег Булеков по итогам февраля занял пятое место в медиарейтинге девяти руководителей столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «
Лидером среди сити-менеджеров оказался туляк Евгений Авилов, последнее девятое место вновь досталось Виктору Емецу, руководящему костромской администрацией. Список градоначальников возглавляет Владимир Слепцов из Ярославля, замкнул его тамбовский глава Дмитрий Алехин.
Рейтинг формируют на основе упоминаний в СМИ. При этом учитывают тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. Медиаиндекс Булекова в феврале составил 1 280,7 (+443,7 к январскому уровню), Фролова — 277 (-29,1). У лидеров Авилова и Слепцова — соответственно 3 403 и 3 792,1.
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