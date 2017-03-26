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12:33, 26 марта 2017 1 420
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В Рязани выбрали финалистов тридцатого «Черного кота». Фото

В Рязани выбрали финалистов тридцатого «Черного кота». Фото

В субботу, 25 марта, в стенах рязанского Дворца молодежи прошел второй день XXX фестиваля современного танца «Черный кот». На нем были представлены три номинации: «Слоу» (особенностями которой является медленнаяком козиция), «Клубный танец» (постановки на соверемнную танцевальную музыку) и «Фристайл» (все самые оригинальные хореографические постановки).

Коллективы выступали в самых разных амплуа, одни боролись с болезнями и ели лимоны, другие превращались в стариков, третьи примеряли короны победительниц конкурса красоты, а кто-то делал традиционные шоу. И какими бы ни были эти образы, каждого участника активно поддерживал зал.

«Мы ходим уже не в первый год на фестиваль, одна седьмой, другая второй раз. Каждый раз получаем кучу положительных эмоций и нереальной энергии. Ежегодно появляются сильные танцоры, но старые не перестают радовать!» — делятся зрительницы Елена и Лилия.

Конечно же в купон вносятся названия самых запоминающихся, ярких коллективов, у которых зачастую появляется даже фан-клуб на фестивале. И порой, благодаря ему, участники приходят к победе несколько раз подряд. Когда команда лидирует три года подряд в одной номинации, то участвовать в ней коллектив больше не может. В этом году такими представителями были «2Д», которые не смотря на это ограничение, выступили на фестивале, но не в традиционном для них «Клубном танце», а во «Фристайле».

По итогам двух дней конкурса в финал вышли:

  • Номинация «Фолк»
  • ДисТанцыЯ
  • Жемчужинки
  • Импульс
  • Конспирация
  • Огни
  • ПараЛЛель
  • Росинка
  • Стиль

Номинация «Рок-н-Ролл»

  • 17+
  • Бит-Стрит
  • ДисТанцыЯ
  • Огни
  • Шаги
  • Ювента

Номинация «Клубный танец»

  • ДисТанцыЯ
  • Конспирация
  • Огни
  • Проект 17+
  • Стиль

Номинация «Слоу»

  • АнтАнта
  • Конспирация
  • ПараЛЛель
  • Поколение Дэнс
  • Рязань
  • Стиль

Номинация «Фристайл»

  • Бит Стрит
  • Импульс
  • Колибри
  • Надежда
  • Стиль
  • Эффект

Фото: © RZN.info / Елизавета Оцепаева

© RZN.info

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