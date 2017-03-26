В Рязани выбрали финалистов тридцатого «Черного кота». Фото

В субботу, 25 марта, в стенах рязанского Дворца молодежи прошел второй день XXX фестиваля современного танца «Черный кот». На нем были представлены три номинации: «Слоу» (особенностями которой является медленнаяком козиция), «Клубный танец» (постановки на соверемнную танцевальную музыку) и «Фристайл» (все самые оригинальные хореографические постановки).

Коллективы выступали в самых разных амплуа, одни боролись с болезнями и ели лимоны, другие превращались в стариков, третьи примеряли короны победительниц конкурса красоты, а кто-то делал традиционные шоу. И какими бы ни были эти образы, каждого участника активно поддерживал зал.

«Мы ходим уже не в первый год на фестиваль, одна седьмой, другая второй раз. Каждый раз получаем кучу положительных эмоций и нереальной энергии. Ежегодно появляются сильные танцоры, но старые не перестают радовать!» — делятся зрительницы Елена и Лилия.

Конечно же в купон вносятся названия самых запоминающихся, ярких коллективов, у которых зачастую появляется даже фан-клуб на фестивале. И порой, благодаря ему, участники приходят к победе несколько раз подряд. Когда команда лидирует три года подряд в одной номинации, то участвовать в ней коллектив больше не может. В этом году такими представителями были «2Д», которые не смотря на это ограничение, выступили на фестивале, но не в традиционном для них «Клубном танце», а во «Фристайле».

По итогам двух дней конкурса в финал вышли:

Номинация «Фолк»

ДисТанцыЯ

Жемчужинки

Импульс

Конспирация

Огни

ПараЛЛель

Росинка

Стиль

Номинация «Рок-н-Ролл»

17+

Бит-Стрит

ДисТанцыЯ

Огни

Шаги

Ювента

Номинация «Клубный танец»

ДисТанцыЯ

Конспирация

Огни

Проект 17+

Стиль

Номинация «Слоу»

АнтАнта

Конспирация

ПараЛЛель

Поколение Дэнс

Рязань

Стиль

Номинация «Фристайл»