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10:11, 26 марта 2017 1 017
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«Скорее всего уснул». Телеканал «Россия 24» рассказал о трагической аварии в Луховицком районе. Видео

«Скорее всего уснул». Телеканал «Россия 24» рассказал о трагической аварии в Луховицком районе. Видео

Телеканал «Россия 24» рассказал о ДТП в Луховицком районе, в результате которого погибли три рязанских подростка. Четвертый ребенок, ехавший в машине, находится в больнице с ушибом легкого и черепно-мозговой травмой.

Как отметили в передаче, обстоятельства и причины аварии выясняются. Очевидцы утверждают, что водитель «ГАЗели» мог уснуть за рулем.

Напомним, авария произошла утром в субботу, 25 марта. На 143 км трассы М-5. Столкнулись легковой автомобиль Renault и «ГАЗель». По предварительным данным, водитель грузовой машины выехал на полосу встречного движения. Водитель «ГАЗели» не пострадал. Погибли трое детей 12 и 13 лет.

По факту ДТП возбудили уголовное дело, следователи выяснят обстоятельства произошедшего.

Ранее появились видео и фото с места аварии.


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