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21:34, 26 марта 2017 342
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Пропавшую в ноябре рязанку нашли мертвой

Пропавшую в ноябре рязанку нашли мертвой

Пропавшую в ноябре рязанку нашли мертвой. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert».

33-летняя жительница Ряжска пропала 24 ноября 2016 года.


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