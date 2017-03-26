Пропавшую в ноябре рязанку нашли мертвой. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
33-летняя жительница Ряжска
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Пропавшую в ноябре рязанку нашли мертвой. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
33-летняя жительница Ряжска
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Большинство старинных домов настолько привычны рязанцам, что их почти перестали замечать.