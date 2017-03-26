Предполагаемых виновников смертельного ДТП в Луховицком районе задержали

Водитель Renault и водитель «ГАЗели» задержаны после
В качестве основной версии аварии рассматривают человеческий фактор. Дело передали СК в связи с широким общественным резонансом.
«В настоящее время водители обоих транспортных средств задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения», — прокомментировала Фокина.
По данным следствия, попавшие в аварию дети являются воспитанниками одной из рязанских спортивных школ, а в Воскресенске должны были принять участие в спарринге по боксу. За рулем находился их тренер. Следователи планируют разобраться, на каких основаниях осуществлялся трансфер детей на мероприятие, были ли эти действия согласованы с руководством спортивной школы и организаторами соревнований, добавила представитель следствия.
Напомним, авария произошла утром в субботу, 25 марта. На 143 км трассы М-5. Столкнулись легковой автомобиль Renault и «ГАЗель». По предварительным данным, водитель грузовой машины выехал на полосу встречного движения. Водитель «ГАЗели» не пострадал. Погибли трое детей 12 и 13 лет, еще один 13-летний ребенок пострадал и был госпитализирован.
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