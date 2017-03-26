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8:27, 26 марта 2017 1 166
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Предполагаемых виновников смертельного ДТП в Луховицком районе задержали

Предполагаемых виновников смертельного ДТП в Луховицком районе задержали

Водитель Renault и водитель «ГАЗели» задержаны после ДТП в Луховицком районе, унесшего жизни троих детей. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Елена Фокина, передает ТАСС.

В качестве основной версии аварии рассматривают человеческий фактор. Дело передали СК в связи с широким общественным резонансом.

«В настоящее время водители обоих транспортных средств задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения», — прокомментировала Фокина.

По данным следствия, попавшие в аварию дети являются воспитанниками одной из рязанских спортивных школ, а в Воскресенске должны были принять участие в спарринге по боксу. За рулем находился их тренер. Следователи планируют разобраться, на каких основаниях осуществлялся трансфер детей на мероприятие, были ли эти действия согласованы с руководством спортивной школы и организаторами соревнований, добавила представитель следствия.

Напомним, авария произошла утром в субботу, 25 марта. На 143 км трассы М-5. Столкнулись легковой автомобиль Renault и «ГАЗель». По предварительным данным, водитель грузовой машины выехал на полосу встречного движения. Водитель «ГАЗели» не пострадал. Погибли трое детей 12 и 13 лет, еще один 13-летний ребенок пострадал и был госпитализирован.

Ранее появились видео и фото с места аварии.


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