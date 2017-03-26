На пожаре в Сосавском районе спасли мужчину и женщину. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Женщина 1988 года рождения и мужчина 1993 года рождения доставлены с ожогами в местную ЦРБ.
Напомним, инцидент
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На пожаре в Сосавском районе спасли мужчину и женщину. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Женщина 1988 года рождения и мужчина 1993 года рождения доставлены с ожогами в местную ЦРБ.
Напомним, инцидент
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По данным сайта МУП УРТ ежедневно троллейбусами в Рязани пользуются около 70 тысяч человек.