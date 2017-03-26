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9:52, 26 марта 2017 551
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На пожаре в Сосавском районе спасли мужчину и женщину 2

На пожаре в Сосавском районе спасли мужчину и женщину

На пожаре в Сосавском районе спасли мужчину и женщину. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Женщина 1988 года рождения и мужчина 1993 года рождения доставлены с ожогами в местную ЦРБ.

Напомним, инцидент произошел ночью в воскресенье, 26 марта, в селе Кобяково Сасовского района.


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