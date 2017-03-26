На Московском шоссе столкнулись две легковушки

На Московском шоссе столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили пользователи группы «
Инцидент произошел утром в воскресенье, 26 марта, около ТЦ «Премьер». Официальной информации по данному факту не поступало.
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На Московском шоссе столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили пользователи группы «
Инцидент произошел утром в воскресенье, 26 марта, около ТЦ «Премьер». Официальной информации по данному факту не поступало.
Фото пользователя
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