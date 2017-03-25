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16:40, 25 марта 2017 958
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Установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Видео

Установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Видео

Полицейские установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Четверо ребят 12-13 лет ехали на соревнования по боевым единоборствам в Воскресенск.

Утром в субботу, 25 марта, на 143-м км трассы М-5 Renault столкнулся с «ГАЗелью». В аварии погибли трое подростков, еще одного 13-летнего мальчика и тренера госпитализировали.

На место приехал отец двух погибших мальчиков.

«Со своим тренером ехали на соревнования. Ребята спортом занимались — боксом. Все было хорошо. В Рязани не было им равным, в области… они ехали дальше», — рассказал мужчина.

По предварительным данным, «ГАЗель» вылетела на встречную полосу и столкнулась с легковым автомобилем, в котором находились спортсмены. Трое школьников от полученных травм погибли на месте. Водитель «ГАЗели» отделался ушибами.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств».

Мэр Рязани поручил проверить обстоятельства ДТП.


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