Установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Видео

Полицейские установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Четверо ребят 12-13 лет ехали на соревнования по боевым единоборствам в Воскресенск.
Утром в субботу, 25 марта, на 143-м км трассы М-5 Renault столкнулся с «ГАЗелью». В аварии погибли трое подростков, еще одного 13-летнего мальчика и тренера госпитализировали.
На место приехал отец двух погибших мальчиков.
«Со своим тренером ехали на соревнования. Ребята спортом занимались — боксом. Все было хорошо. В Рязани не было им равным, в области… они ехали дальше», — рассказал мужчина.
По предварительным данным, «ГАЗель» вылетела на встречную полосу и столкнулась с легковым автомобилем, в котором находились спортсмены. Трое школьников от полученных травм погибли на месте. Водитель «ГАЗели» отделался ушибами.
Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств».
Мэр Рязани поручил