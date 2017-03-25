У села Дубровичи столкнулись три автомобиля. Фото

В субботу, 25 марта, у села Дубровичи в Рязанском районе столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили пользователи группы «
Официальной информации о ДТП пока нет.
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В субботу, 25 марта, у села Дубровичи в Рязанском районе столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили пользователи группы «
Официальной информации о ДТП пока нет.
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Большинство старинных домов настолько привычны рязанцам, что их почти перестали замечать.