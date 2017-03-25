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19:12, 25 марта 2017 576
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RZN.info ведет прямую трансляцию танцевального фестиваля «Черный кот»

RZN.info ведет прямую трансляцию танцевального фестиваля «Черный кот»

RZN.info ведет прямую трансляцию фестиваля современного танца «Черный кот». Он проходит в тридцатый раз.

География конкурса очень обширна. В этом году собрались коллективы из Рязани и области, Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Кохмы, Борисоглебска, Кургана и других городов России.

Профессиональных судий в «Черном коте» нет. Финалистов определяет зрительское голосование. Гости могут выбрать по одному коллективу в каждой номинации и вписать их в специально отведенные поля в билетах.

Юбилейный фестиваль стартовал в пятницу, 24 марта. Первый конкурсный день традиционно открывала номинация «Черный котенок», в которой выступали самые юные танцоры.


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