RZN.info ведет прямую трансляцию танцевального фестиваля «Черный кот»

RZN.info ведет прямую трансляцию фестиваля современного танца «Черный кот». Он проходит в тридцатый раз.
География конкурса очень обширна. В этом году собрались коллективы из Рязани и области, Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Кохмы, Борисоглебска, Кургана и других городов России.
Профессиональных судий в «Черном коте» нет. Финалистов определяет зрительское голосование. Гости могут выбрать по одному коллективу в каждой номинации и вписать их в специально отведенные поля в билетах.
Юбилейный фестиваль стартовал в пятницу, 24 марта. Первый конкурсный день традиционно