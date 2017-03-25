Рязанские полицейские раскрыли совершенную через пролом в стене кражу магазина

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сараевский», обслуживающего Сапожковский район, задержали двух злоумышленников, которые подозреваются в краже со взломом из магазина в селе Морозовы Борки.
В полицию обратился работник продуктового магазина села Морозовы Борки, который сообщил, что утром пришел на работу и обнаружил, что из магазина пропала значительная часть продуктов питания и алкогольных напитков. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции.
Стражи правопорядка установили, что в магазин проникли путем пролома стены в подсобном помещении. Оценив сумму ущерба (около 25 тысяч рублей), полицейские предположили, что злоумышленнику было бы трудно вынести такое количество продуктов питания и остаться незамеченным. Сотрудники полиции опросили местных жителей, и один из них сообщил, что рано утром заметил молодого парня и девушку, которые переносили большие пакеты. Причем девушку местный житель узнал и сообщил, где она проживает.
Полицейские разыскали жительницу села и установили ее причастность к преступлению.
Выяснилось, что к краже, кроме 14-летней местной жительницы, причастен 16-летний подросток из Рязани, который приехал в село к родственникам на время каникул. Подростки приметили, что магазин не оборудован камерами видеонаблюдения и в ночное время не охраняется. Рано утром они разобрали часть стены подсобного помещения, проникли в магазин и забрали алкогольные напитки и продукты питания (колбасные изделия, сыры, пряники, торты и пр.). Злоумышленники собрали десять пакетов с продуктами и решили переносить их по частям, оставляя на время в заброшенных домах села. Около одного из таких домов их и заметил местный житель.
Благодаря бдительности граждан кража была раскрыта за считанные часы. Похищенное изъято.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Проводится расследование.