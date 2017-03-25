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9:44, 25 марта 2017 305
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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего в Ярославле мужчины

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего в Ярославле мужчины

Рязанцев попросили помочь в поисках 24-летнего Антона Кислого, пропавшего в Ярославле. Сообщение об этом появилось в группе «Типичная Рязань» в «ВКонтакте».

Молодой человек объявлен в федеральный розыск как безвестно пропавший. Поиск идет по всем городам России и ближним республикам.

Приметы: на вид 28-0 лет. Рост 194 сантиметра, серые глаза, русые волосы, нос с горбинкой, может быть борода рыжеватого цвета.

Был одет в удлиненную куртку темно-зеленого цвета, серую кофту на молнии, синие узкие джинсы, коричневые ботинки, белую шапку с черным рисунком и черной бомбошкой.

Всех, кто знает что-либо о пропавшем, попросили обращаться по телефонам: 112, 02, 911 или 8 800 700 54 52 (Liza Alert), +7 (902) 220-65-21 (мать Антона).


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