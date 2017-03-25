После гибели рязанских спортсменов в Подмосковье возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом
Утром в субботу, 25 марта, на 143-м км трассы М-5 Renault столкнулся с «ГАЗелью». По предварительным данным, «ГАЗель» вылетела на встречную полосу и врезалась в легковой автомобиль, в котором находились спортсмены. В аварии погибли трое боксеров 12 и 13 лет. Еще одного мальчика и его тренера госпитализировали.
Водитель «ГАЗели» отделался ушибами. Сейчас решается вопрос о избрании в отношении него меры пресечения.
Подростки ехали на соревнования по боевым единоборствам в Воскресенск.