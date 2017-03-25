«Переправа» через затопленную рязанскую дорогу попала в «Мобильный репортер». Видео

В передаче «Мобильный репортер» на телеканале «Россия 24» рассказали о паводке в Рязанской области. Программа вышла в эфир в пятницу, 24 марта.
Напомним, ранее затопленный участок между Заокским и Шумашью в Рязанском районе
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В передаче «Мобильный репортер» на телеканале «Россия 24» рассказали о паводке в Рязанской области. Программа вышла в эфир в пятницу, 24 марта.
Напомним, ранее затопленный участок между Заокским и Шумашью в Рязанском районе
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По данным сайта МУП УРТ ежедневно троллейбусами в Рязани пользуются около 70 тысяч человек.