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8:41, 25 марта 2017 268
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«Переправа» через затопленную рязанскую дорогу попала в «Мобильный репортер». Видео

«Переправа» через затопленную рязанскую дорогу попала в «Мобильный репортер». Видео

В передаче «Мобильный репортер» на телеканале «Россия 24» рассказали о паводке в Рязанской области. Программа вышла в эфир в пятницу, 24 марта.

Напомним, ранее затопленный участок между Заокским и Шумашью в Рязанском районе опубликовали на видеохостинге YouTube.


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