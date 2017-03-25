На Северной окружной образовалась крупная пробка из-за аварии. Видео

На Северной окружной произошла авария. Соответсвующее видео появилось в группе «
На данном участке образовалась крупная пробка. Официальной информации о ДТП не поступало.
Фото из группы «
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На Северной окружной произошла авария. Соответсвующее видео появилось в группе «
На данном участке образовалась крупная пробка. Официальной информации о ДТП не поступало.
Фото из группы «
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Большинство старинных домов настолько привычны рязанцам, что их почти перестали замечать.