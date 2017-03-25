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14:22, 25 марта 2017 1 092
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На Северной окружной образовалась крупная пробка из-за аварии. Видео

На Северной окружной образовалась крупная пробка из-за аварии. Видео

На Северной окружной произошла авария. Соответсвующее видео появилось в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

На данном участке образовалась крупная пробка. Официальной информации о ДТП не поступало.

Фото из группы «Подслушано у водителей в Рязани«


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Выходной в Рязани. Что показать гостям

Выходной в Рязани. Что показать гостям 3

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