За четыре дня в Рязани ямы заделали на 17 участках дорог

С 20 по 23 марта в Рязани ямы заделали на 17 участках дорог. Об этом
Ежедневно работали до 14 бригад. Они заделали выбоины на участках улиц Черновицкой, Горького, Юбилейной, Пролетарской, Солнечной, Либкнехта, Вознесенской, Новаторов, Костычева, Садовой, Петрова. Ямы засыпали на Восточной окружной дороге, Куйбышевском шоссе, Московском шоссе, площади Свободы, проезде Речников и участке от улицы Черновицкой до ТЭЦ. Всего отремонтировали около 920 квадратных метров.
Щебнем засыпали ямы на тех участках дороги, где из-за погоды нельзя применить асфальтобетонную смесь. В частности, так сделали на участке от улицы Промышленной до улицы Прижелезнодорожной (более 250 квадратных метров).