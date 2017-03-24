В Рязани вынесли на слушания застройку напротив радиоуниверситета

В Рязани пройдут публичные слушания по застройке участка в Горроще. Постановление главы города об их проведении официально опубликовано в четверг, 23 марта.
Гражданин Старков обратился за повышением до 86% коэффициента застройки территории площадью 650 кв. м напротив дома №2 по улице 1-я Линия. Участок относится к зоне многоэтажного жилья. Согласно публичной кадастровой карте, он
Слушания пройдут 13 апреля в кабинете №219 административного здания на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107). Начало в 18 часов. До этого дня там же будут принимать предложения по проекту. Телефон: 29-78-17.
Решение по заявке примет рязанская администрация с учетом результатов слушаний.