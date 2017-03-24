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9:20, 24 марта 2017 1 586
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В Рязани вынесли на слушания застройку напротив радиоуниверситета 3

В Рязани вынесли на слушания застройку напротив радиоуниверситета

В Рязани пройдут публичные слушания по застройке участка в Горроще. Постановление главы города об их проведении официально опубликовано в четверг, 23 марта.

Гражданин Старков обратился за повышением до 86% коэффициента застройки территории площадью 650 кв. м напротив дома №2 по улице 1-я Линия. Участок относится к зоне многоэтажного жилья. Согласно публичной кадастровой карте, он находится в глубине квартала напротив радиоуниверситета. Его разрешено использовать для размещения «объектов розничной торговли».

Слушания пройдут 13 апреля в кабинете №219 административного здания на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107). Начало в 18 часов. До этого дня там же будут принимать предложения по проекту. Телефон: 29-78-17.

Решение по заявке примет рязанская администрация с учетом результатов слушаний.


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1 день назад
Выходной в Рязани. Что показать гостям

Выходной в Рязани. Что показать гостям 3

Большинство старинных домов настолько привычны рязанцам, что их почти перестали замечать.

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