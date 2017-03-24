В Подмосковье рязанцев задержали за серию «дачных» краж

В Подмосковье задержали подозреваемых в серии «дачных» краж рязанцев. Об этом в пятницу, 24 марта,
В Серебряных Прудах полицейские после очередной кражи задержали двоих рязанцев 20 и 27 лет. В их автомобиле нашли похищенные вещи.
Как установили полицейские, злоумышленники взламывали двери или разбивали окна дач. Они украли бытовую технику и электроинструменты на 500 тысяч рублей. Стражи порядка доказали причастность рязанцев к десяти эпизодам.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). Им грозит до шести лет тюрьмы.
Всех, кто знает что-то о преступлениях, просят позвонить по телефонам:
— 02; Дежурная часть ОМВД: 8-496-673-21-65.