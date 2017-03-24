«Северная компания» представила новые проекты на выставке «Стройиндустрия-2017», сообщили в пресс-службе компании.
Самый крупный региональный форум компаний строительной отрасли прошел в Рязани с 22 по 23 марта.
Стенд «Северной компании» был расположен рядом с главной площадкой, где проходило открытие и подведение итогов выставки. На нем были представлены как новостройки, где уже ведутся работы, так и перспективные проекты. Интересующиеся могли получить ответы на свои вопросы у консультантов.
Экспозиции осмотрели и приветствовали строителей зампред правительства области Владимир Трушкин и глава регионального союза строителей Лема Шаипов.
В выставке приняли участие и партнеры «Северной компании», выполняющие подрядные работы. Они поделились с гостями форума разработками и практикой применения новых технологий.