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14:02, 24 марта 2017 174
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Рязанские студенты стали призерами всероссийского конкурса спасателей

Рязанские студенты стали призерами всероссийского конкурса спасателей

Рязанские студенты заняли третье место во всероссийском конкурсе «Человеческий фактор», состоявшемся на базе воронежского института ГПС МЧС России в среду, 22 марта. Умение оказать первую помощь продемонстрировали более 30 студенческих команд из 17 регионов ЦФО, передает «РИА Воронеж».

Лучше всех с заданиями справилась сборная студентов из Тамбова. На втором месте — команда из Воронежа. Сборные, занявшие первое и второе места, получили путевку на всероссийский этап соревнований «Человеческий фактор», который состоится в мае.

Региональный этап состоял из теоретических и практических заданий. Сначала команды из трех участников отвечали на письменные вопросы, затем на статистах и манекенах демонстрировали знания о первой помощи.

Организаторы соревнований придумали две легенды. Согласно первой, студенты идут по улице и замечают человека, лежащего на тротуаре, рядом с ним находится его родственник. Из обрывочных высказываний родственника студенты понимают, что пострадавшему стало плохо, а раньше у него были проблемы с сердцем. Они вызывают «скорую» и начинают оказывать первую помощь — сердечно-легочную реанимацию. Ситуацию осложняет родственник, из-за волнения он очень агрессивен и мешает оказывать помощь человеку.

«Здесь команде нужно было разделиться. Два человека непосредственно оказывали первую помощь, в роли пострадавшего был обучающий манекен. В этой ситуации нужно было понять, дышит ли находящийся в бессознательном состоянии человек: похлопать по щекам, потрясти за плечо, если есть нашатырь, поднести его к носу. Также нужно проверить наличие пульса. Если человек не реагирует, надо срочно привести голову в горизонтальное положение, проверить, нет ли посторонних предметов во рту, расстегнуть одежду на груди и приступать к сердечно-легочной реанимации — расположить руки перпендикулярно грудине и ритмично, плавно делать 30 раз нажатий и сразу после два вдоха рот в рот. Продолжать желательно до приезда скорой помощи. Третий человек в команде успокаивал „родственника“. Ведь зачастую люди в критических ситуациях не контролируют себя, и очень важно помочь не только больному, но и его родным», — рассказали судьи соревнований.

Вторую легенду разыгрывали с помощью статистов, которые «пострадали» от падения наледи с крыши. У пострадавшего, согласно легенда, шла кровь из височной части головы, была сломана нога, а его спутник находился в полуобморочном состоянии.

Участникам нужно было остановить кровотечение, наложить шину и, как в первом случае, успокоить родственника пострадавшего.


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