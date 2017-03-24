Рязанские студенты стали призерами всероссийского конкурса спасателей

Рязанские студенты заняли третье место во всероссийском конкурсе «Человеческий фактор», состоявшемся на базе воронежского института ГПС МЧС России в среду, 22 марта. Умение оказать первую помощь продемонстрировали более 30 студенческих команд из 17 регионов ЦФО, передает « РИА Воронеж ».

Лучше всех с заданиями справилась сборная студентов из Тамбова. На втором месте — команда из Воронежа. Сборные, занявшие первое и второе места, получили путевку на всероссийский этап соревнований «Человеческий фактор», который состоится в мае.

Региональный этап состоял из теоретических и практических заданий. Сначала команды из трех участников отвечали на письменные вопросы, затем на статистах и манекенах демонстрировали знания о первой помощи.

Организаторы соревнований придумали две легенды. Согласно первой, студенты идут по улице и замечают человека, лежащего на тротуаре, рядом с ним находится его родственник. Из обрывочных высказываний родственника студенты понимают, что пострадавшему стало плохо, а раньше у него были проблемы с сердцем. Они вызывают «скорую» и начинают оказывать первую помощь — сердечно-легочную реанимацию. Ситуацию осложняет родственник, из-за волнения он очень агрессивен и мешает оказывать помощь человеку.

«Здесь команде нужно было разделиться. Два человека непосредственно оказывали первую помощь, в роли пострадавшего был обучающий манекен. В этой ситуации нужно было понять, дышит ли находящийся в бессознательном состоянии человек: похлопать по щекам, потрясти за плечо, если есть нашатырь, поднести его к носу. Также нужно проверить наличие пульса. Если человек не реагирует, надо срочно привести голову в горизонтальное положение, проверить, нет ли посторонних предметов во рту, расстегнуть одежду на груди и приступать к сердечно-легочной реанимации — расположить руки перпендикулярно грудине и ритмично, плавно делать 30 раз нажатий и сразу после два вдоха рот в рот. Продолжать желательно до приезда скорой помощи. Третий человек в команде успокаивал „родственника“. Ведь зачастую люди в критических ситуациях не контролируют себя, и очень важно помочь не только больному, но и его родным», — рассказали судьи соревнований.

Вторую легенду разыгрывали с помощью статистов, которые «пострадали» от падения наледи с крыши. У пострадавшего, согласно легенда, шла кровь из височной части головы, была сломана нога, а его спутник находился в полуобморочном состоянии.

Участникам нужно было остановить кровотечение, наложить шину и, как в первом случае, успокоить родственника пострадавшего.