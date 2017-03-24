Рязанские дороги покажут в фильме за 60 млн рублей

Рязанские дороги покажут в документальном фильме «Росавтодора». Бюджет фильма составил 58,9 миллиона рублей, сообщается на сайте телеканала «
Тендер на создание фильма был объявлен 23 марта. Автор должен будет снять 10 документально-публицистических и три тематических фильма о строительстве новых дорог в России. Общий хронометраж фильмов должен составить от 745 до 968 минут.
Помимо Рязанской области, в фильмы должны войти сюжеты о строительстве участка Московского большого кольца, реконструкциях дорог в Московской, Архангельской, Мурманской и других областей. Также создатели фильма должны осветить стройки дорог к Чемпионату мира по футболу в 2018 году в Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, в Республике Мордовия и в Санкт-Петербурге.
Продолжительность итогового фильма займет от 60 до 80 минут, также выйдет его короткая версия на английском языке.
Стоимость одной серии от 15 до 20 минут, согласно документации, составит от 4,8 до 5,2 миллиона рублей. Заявки принимаются до 11 апреля. Все работы должны быть выполнены к 22 ноября 2017 года